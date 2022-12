Sudan, migliaia in protesta contro l'accordo militari-civili

(ANSA) - KHARTOUM, 19 DIC - Migliaia di sudanesi hanno manifestato oggi nella capitale Khartoum contro l'accordo mirato a porre fine alla crisi apertasi con il colpo di Stato dell'anno scorso. Attivisti pro democrazia sono scesi in strada per protestare contro l'intesa firmata lo scorso 5 dicembre tra i leader militari e civili, criticata per la sua indefinitezza.

"Non ci governerete con quest'accordo", hanno scandito dei manifestanti, mentre altri hanno ripetuto ai militari di "tornare nelle caserme". Le proteste odierne giungono nel quarto anniversario di quelle contro l'autocrate Omar al-Bashir, destituito ad aprile 2019.

Al suo regime trentennale seguì un governo di transizione civile poi rovesciato dal golpe del generale dell'esercito Abdel Fattah al-Burhan, che ha peggiorato la crisi politica ed economica sudanese. Da allora il Paese africano registra proteste quasi ogni settimana.

Oggi in Sudan è festa nazionale e le forze di sicurezza hanno isolato i ponti che conducono alla capitale, così come pure sono state chiuse le strade che portano al quartier generale dell'esercito. Almeno 122 persone sono state uccise da ottobre 2021 durante le proteste contro l'esercito al potere e migliaia sono stati i civili feriti, secondo il Comitato centrale dei medici sudanesi. (ANSA).