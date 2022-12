Spagna: nel 2022 contratti a tempo indeterminato +238%

(ANSA) - MADRID, 19 DIC - I contratti di lavoro a tempo indeterminato firmati in Spagna tra gennaio e novembre 2022 sono stati oltre 6,5 milioni, contro i circa 1,9 milioni sottoscritti nello stesso periodo dell'anno precedente: in percentuale, un aumento del 238,4%. È quanto messo in luce dalle statistiche del Sistema pubblico di impiego statale (Sepe).

Come sottolineato dall'agenzia Efe, se l'andamento del mercato del lavoro si confermerà anche a dicembre, l'anno in corso si chiuderà con oltre 7 milioni di posti fissi creati. Una situazione corrispondente al primo anno di validità di una riforma del mercato del lavoro frutto di un accordo tra governo, industriali e sindacati. (ANSA).