Putin vieta la maternità surrogata agli stranieri

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un disegno di legge che vieta i servizi di madri surrogate in Russia per gli stranieri e per gli uomini single: lo riporta il portale governativo dei dati legali, secondo quanto riferisce la Tass.

La legge stabilisce che questi servizi possono essere forniti solo a cittadini russi nell'ambito di un matrimonio con una donna russa che per motivi di salute non può avere figli.

