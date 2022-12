Iran: cineasti a Evin chiedono liberazione attrice Alidoosti

(ANSA) - ISTANBUL, 19 DIC - Molti registi e cineasti iraniani si sono ritrovati, per il secondo giorno consecutivo, fuori dal famigerato carcere di Evin a Teheran per protestare contro l'arresto della nota attrice Taraneh Alidoosti, in custodia per avere sostenuto le proteste in corso da oltre tre mesi nel Paese. Lo rende noto Bbc Persia. L'attrice 38enne era stata arrestata sabato per avere pubblicato dei commenti a sostegno delle dimostrazioni in corso in Iran dal 16 settembre, giorno della morte di Mahsa Amini, la 22enne che ha perso la vita dopo essere stata arrestata perché non portava il velo in modo corretto. (ANSA).