Germania:mancano farmaci,presidente medici vuole 'mercatini'

(ANSA) - BERLINO, 19 DIC - È sempre più sentita l'emergenza farmaci in Germania, dove da settimane molte medicine non sono ordinabili nelle farmacie. E fa discutere in queste ore la proposta del presidente della Camera dei Medici, Klaus Reinhardt, che si è spinto ad invitare i tedeschi a mettere su dei 'mercatini' nei proprio quartieri, per cedere farmaci ai propri vicini che ne avessero bisogno. 'Adesso serve la solidarietà. Chi è sano dovrebbe mettere a disposizione di chi è malato le scorte di medicine che ha in casa. Abbiamo bisogno di qualcosa come dei mercatini delle pulci per i farmaci, nel vicinato'.

Da settimane non sono acquistabili in molti Laender sciroppi e pastiglie contro la febbre per i bambini, ma a mancare sarebbero anche alcune medicine che si usano nel trattamento dei tumori. Lo stesso Reinhardt ha affermato che potranno essere utilizzati anche prodotti scaduti da alcuni mesi.

Sull'iniziativa del presidente della Cemare dei Medici, il ministero di Karl Lauterbach non ha voluto ancora prendere posizione: "Il problema c'è, il ministero lavora con forte intensità per risolverlo", ha risposto a riguardo oggi una portavoce del ministro della Salute in conferenza stampa a Berlino. "Il ministro ha già annunciato che ci sarà un'iniziativa a riguardo, prenderemo presto posizione", ha aggiunto rispondendo a un giornalista.

In queste settimane i tedeschi vivono anche di nuovo una emergenza sanitaria: oltre 10 milioni di persone sono state colpite da un'influenza molto aggressiva che ha attaccato soprattutto i bambini. E negli ospedali pediatrici si denuncia da tempo la mancanza di posti letto nelle terapie intensive, a causa della carenza di personale infermieristico. (ANSA).