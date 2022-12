Canada sequestra 26 milioni di dollari ad Abramovich

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - Il governo canadese ha annunciato l'avvio di un processo per il sequestro di 26 milioni di dollari di beni sanzionati a una società dell'oligarca russo Roman Abramovich. E' quanto si legge sul sito del governo di Ottawa.

Mentre diversi alleati occidentali hanno sequestrato yacht, imprese petrolifere e del gas e altri beni di persone vicine al presidente russo Vladimir Putin, questa è la prima volta che il Canada si muove in tal senso. Ottawa ha dichiarato che chiederà al tribunale di perseguire la Granite Capital Holdings di Abramovich e di utilizzare i proventi per la ricostruzione dell'Ucraina. (ANSA).