Avramopoulos, partecipazione a ong Panzeri approvata da Ue

(ANSA) - ATENE, 19 DIC - "La mia partecipazione all'organizzazione Fight Impunity è stata fin dall'inizio senza responsabilità esecutive o manageriali. Il comitato a cui ho partecipato, con personalità come Federica Mogherini, l'ex premier francese Bernard Cazeneuve e la senatrice Emma Bonino, tra gli altri, era del tutto onorario". Lo ha dichiarato l'ex commissario europeo Dimitris Avramopoulos all'agenzia di stampa greca Ana-Mpa, spiegando che "per la mia partecipazione e il compenso che l'accompagnava ho chiesto l'approvazione della Commissione europea, che mi è stata data per iscritto dalla presidente Von der Leyen".