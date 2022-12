Afghanistan: esplode autocisterna, sale a 31 bilancio morti

(ANSA) - KABUL, 19 DIC - Sale a 31 il bilancio delle vittime dell'esplosione di un'autocisterna in un tunnel a nord di Kabul.

Lo rende noto un funzionario, mentre altre decine di persone hanno riportato ustioni.

L'incidente si è verificato sabato nella provincia di Parwan, a nord di Kabul, nel passo di Salang, lasciando bloccati i viaggiatori su entrambi i lati della montagna. Il bilancio è destinato a salire ulteriormente, secondo Sharafat Zaman Amar, portavoce del ministero della Sanità pubblica. In base a una prima ricostruzione dell'incidente, l'autocisterna si è ribaltata e ha preso fuoco nel tunnel, incendiando molti altri veicoli. Il passo di Salang, una delle autostrade di montagna più alte del mondo a un'altitudine di circa 3.650 metri, è stato costruito da specialisti dell'era sovietica negli anni '50 e comprende uno stretto tunnel di 2,6 chilometri. Il passo attraversa la catena montuosa dell'Hindu Kush e collega la capitale Kabul al nord. Salutato come una grande prova ingegneristica al momento del suo completamento, il Salang Pass è spesso chiuso per giorni a causa di incidenti, forti nevicate e valanghe durante l'inverno. (ANSA).