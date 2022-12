Pakistan: talebani prendono in ostaggio agenti in commissariato

(ANSA) - TEHERAN, 18 DIC - Un gruppo di combattenti talebani arrestati e sotto interrogatorio all'interno di una stazione di polizia del Dipartimento antiterrorismo (Ctd) nella città di Bannu in Pakistan, ha preso in ostaggio alcuni elementi del personale della sicurezza. I miliziani di Tehrik-e-Taliban Pakistan (Ttp) hanno poi diffuso un video che mostra un funzionario della sicurezza in borghese circondato da tre talebani.

"Chiediamo al governo del Pakistan di fornirci un passaggio in elicottero sicuro per l'Afghanistan; rilasceremo gli otto membri del personale di sicurezza in nostra custodia", ha annunciato uno dei combattenti. "Se le nostre richieste saranno soddisfatte, li rilasceremo altrimenti uccideremo tutti gli ostaggi e combatteremo con altre forze all'esterno", ha avvertito. (ANSA).