Israele: ansia nell'hi-tech per nuovo governo Netanyahu

(ANSAmed) - TEL AVIV, 18 DIC - Una profonda preoccupazione per le possibili ripercussioni della linea politica che il prossimo governo di Benyamin Netanyahu sta elaborando assieme con partiti dell'estrema destra è stata espressa in una lettera aperta da dirigenti di società di high-tech israeliane. Questi dirigenti, riferisce il quotidiano economico The Marker, avvertono che il successo del settore è legato fra l'altro ai valori comuni con democrazie occidentali, negli Stati Uniti e in Europa.

Riferendosi ad un blitz di leggi che la coalizione di Netanyahu sta cercando in questi giorni di far approvare alla Knesset (fra cui una forte limitazione dei poteri della Corte Suprema e la nomina al dicastero delle finanze di un esponente già condannato per reati fiscali) i firmatari avvertono che questi ed altri sviluppi rischiano di scoraggiare investitori futuri. "Un attacco allo status della Corte Suprema, assieme con attacchi ai diritti di minoranze etniche su sfondo religioso, razziale o di tendenza sessuale - affermano - rappresentano una minaccia esistenziale per l'industria hi-tech".

Intanto il quotidiano Yediot Ahronot aggiorna che il hi-tech israeliano sta comunque attraversando un periodo non facile, dovuto anche a sviluppi di carattere internazionale. Dall'inizio dell'anno, precisa, in Israele si sono avuti 7.800 licenziamenti, pari al 23 per cento della manodopera specializzata. (ANSAmed).