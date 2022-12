'Appello di Kadyrov ai musulmani, uniamoci contro la Nato'

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - Il leader ceceno Ramzan Kadyrov, ha invitato i musulmani in tutto il mondo a unire gli sforzi contro la Nato. Il messaggio è stato postato su Telegram in lingua cinese. Lo riporta l'Ukrainska Pravda.

"L'Alleanza del Nord Atlantico minaccia l'esistenza del mondo intero. Ma la Russia ha sfidato tutte le previsioni occidentali e ha sfidato questo male e ha marciato con fiducia verso la vittoria. Non lasciate che la Nato si imponga, o verranno a calpestare la vostra patria in men che non si dica!", scrive Kadyrov.

"Negli ultimi 100 anni, gli Stati Uniti e l'Europa hanno organizzato decine di guerre, colpi di stato militari e invasioni. Milioni di civili sono diventati le loro vittime. E ora la minaccia ancora più grande è quella di distruggere tutti i valori morali. Vogliono trasformarci in animali facilmente manipolabili", prosegue Kadyrov nel suo messaggio.

"Facciamo appello all'intero mondo islamico, a tutte le persone sane di mente, affinché si uniscano contro il nostro comune nemico! I loro soldi e le loro armi non sono niente in confronto alla nostra unità, volontà e fede nel nostro Creatore!", prosegue il leader ceceno, le cui unità sono impegnate al fianco delle truppe russe nell'invasione dell'Ucraina. (ANSA).