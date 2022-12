In Ukraina 'Putin pronto a perdere 300 mila uomini'

Mentre le bombe cadevano su Kiev e il resto dell'Ucraina, al Cremlino il presidente russo Vladimir Putin sabato ha avuto colloqui per tutta la giornata con i responsabili della campagna militare, insieme al fedelissimo ministro della Difesa Shoigu e il capo di stato maggiore Valeri Gerasimov. "Mi piacerebbe sentire le vostre proposte sulle azioni da compiere nel breve e medio termine", ha detto lo zar ai suoi comandanti, che dopo i progressi di Kiev sul terreno e la ritirata da Kherson sono stati oggetto di continue critiche, anche da parte dei media pro-Cremlino. Putin fa capire di non voler mollare sull'Ucraina. Tanto che sarebbe disposto a sacrificare 300.000 soldati russi, tre volte le perdite di Mosca sinora. A sostenerlo è un Paese membro della Nato parlando al New York Times. "Non importa quanti soldati russi vengano uccisi o feriti sul campo di battaglia, la Russia non si arrenderà", avrebbero detto funzionari russi in un raro incontro faccia a faccia con omologhi americani il mese scorso.