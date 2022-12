Un bambino di due mesi morto in naufragio a Lesbo in Grecia

(ANSA) - LESBO, 17 DIC - Un bambino di due mesi è stato recuperato morto dopo che un gommone di migranti è affondato ieri al largo dell'isola di Lesbo in Grecia. Il neonato è stato trasportato all'ospedale dove ne è stato dichiarato il decesso, ha precisato il medico legale Theodoros Nousias.

Il gommone che trasportava migranti, principalmente dall'Africa, si è ribaltato quando ha colpito le rocce nella zona di Fara, secondo fonti del centro di accoglienza per migranti di Lesbo.

Durante le operazioni di soccorso, 30 uomini, donne e bambini sono stati recuperati sani e salvi, ha riferito la Guardia Costiera greca, secondo cui nei primi otto mesi dell'anno in corso 1.500 persone sono state soccorse rispetto a poco meno di 600 nel 2021.

Dall'inizio dell'anno, 360 persone in fuga da guerre e povertà in Africa o in Asia e dirette in Europa sono annegate nel Mediterraneo orientale, secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). (ANSA).