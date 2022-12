Ucraina: Putin incontra i militari per decidere le prossime mosse

Il presidente russo, Vladimir Putin, ieri ha avuto colloqui per tutta la giornata al Cremlino con i responsabili della campagna militare in Ucraina: riunioni alle quali hanno partecipato, fra gli altri, il ministro della Difesa, Serghiei Shoigu e il capo di stato maggiore, Valeri Gerassimov, e i vari comandanti militari che sono stati ascoltati dal presidente separatamente. Lo fa sapere Cremlino in un comunicato. "Mi piacerebbe sentire le vostre proposte sulle azioni da compiere nel breve e medio termine", ha detto Putin durante la riunione.

"Venerdì - si legge nella nota del Cremlino - il presidente ha trascorso l'intera giornata con i vertici militari coinvolti nell'operazione militare speciale", come in Russia viene chiamata ufficialmente l'invasione del Paese vicino iniziata il 24 febbraio. "Mi piacerebbe sentire le vostre proposte sulle azioni da compiere nel breve e medio termine", ha detto Putin durante la riunione, di cui alcuni stralci sono stati mostrati dalla tv pubblica russa, nella giornata in cui una pioggia di missili colpiva l'Ucraina.

Secondo quanto affermato da un paese membro della Nato al New York Times, Putin sarebbe disposto ad accettare la morte o il ferimento di 300.000 soldati russi, tre volte le perdite di Mosca sinora. Persone vicine al leader del Cremlino hanno rivelato, inoltre, che è pronto a sacrificare vite e denari "per un periodo di tempo indefinito". Un messaggio che secondo il quotidiano è stato recapito anche all'amministrazione Biden. "Non importa quanti soldati russi vengano uccisi o feriti sul campo di battaglia, la Russia non si arrenderà", avrebbero detto funzionari russi in un raro incontro faccia a faccia con omologhi americani il mese scorso.

La milizia privata russa Gruppo Wagner ha ucciso 10 mercenari che si erano rifiutati di combattere in Ucraina, secondo quanto scrive il media indipendente russo The Insider, che cita l'ex comandante di Wagner Andrei Medvedev, a sua volta citato dal Kyiv Independent. Il Gruppo Wagner di recente aveva fatto trapelare la notizia dell'esecuzione di un suo membro accusato di tradimento, Evgheni Nuzhin.

Kiev intanto torna a denunciare: le forze russe hanno ripreso gli attacchi contro l'Ucraina usando droni kamikaze iraniani. A sostenerlo è Andrii Yusov, portavoce della direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino, citato da Kyiv Independent. Secondo il funzionario, l'Iran ha spedito alle forze russe un nuovo lotto di droni Shahed-131 e Shahed-136, specificando che si tratta di un lotto relativamente piccolo senza tuttavia fornire dettagli sulla quantità degli apparecchi spediti.

Parlando delle nuove sanzioni europee alla Russia, "l'attuale pacchetto avrà lo stesso esatto effetto di quelli precedenti, l'aggravarsi dei problemi socioeconomici nella stessa Ue", ha affermato la portavoce del ministero russo degli Esteri Maria Zakharova. "L'attuale pacchetto avrà lo stesso esatto effetto di quelli precedenti, l'aggravarsi dei problemi socioeconomici nella stessa Ue", ha sottolineato Zakharova in un commento pubblicato sul sito web del ministero citato da Interfax.