Tunisia: legislative, secondo turno a inizio febbraio

(ANSA) - TUNISI, 17 DIC - Il secondo turno delle elezioni parlamentari runisine, ovvero i ballottaggi nei collegi uninominali nei quali nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta (50%+1), si terranno ad inizio febbraio, ovvero due settimane dopo l'annuncio dei risultati finali del primo turno, il 19 gennaio.

Lo ha detto il portavoce dell'Autorità superiore indipendente per le elezioni (Isie) Mohamed Tlili Mansri, in conferenza stampa precisando che per 19 collegi (in Tunisia e all'estero) non si andrà sicuramente al secondo turno perché con un unico candidato. (ANSA).