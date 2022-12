Carlo inviterà Harry e Meghan alla sua incoronazione

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Harry e Meghan saranno invitati alla cerimonia per l'incoronazione di re Carlo III che si terrà a Westminster Abbey il prossimo 6 maggio, nonostante le tensioni dovute all'uscita su Netflix della docuserie in cui i Suissex raccontano la loro storia e lo strappo dalla famiglia reale.

Lo riferisce il Daily Telegraph, anche se l'invito non sarebbe stato ancora ricevuto dalla coppia. Stando ad una fonte citata dal quotidiano britannico, la lista di invitati per l'evento storico in primavera verrà messa a punto nei prossimi mesi, ma "tutti i membri della famiglia reale saranno benvenuti".

Nessun commento ufficiale da Buckingham Palace, ma una fonte ha fatto sapere che re "ama entrambi i suoi figli". I media britannici ricordano inoltre che il giorno dell'incoronazione di Carlo coincide con il quarto compleanno del primogenito dei Sussex, Archie, come a supporre che Harry e Meghan potranno voler scegliere fra i due festeggiamenti. (ANSA).