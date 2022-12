Qatar: Ppe, non esiste un patto di non aggressione con S&D

(ANSA) - BRUXELLES, 16 DIC - "Non esiste un patto di non aggressione tra S&D e Ppe". Così il portavoce del Partito popolare europeo riguardo alle indiscrezioni su un possibile patto tra le due formazioni per fronteggiare le conseguenze del Qatargate sugli equilibri politici nell'Europarlamento e, più in generale, a livello europeo.

"A quasi una settimana dall'inizio dello scandalo i socialisti non hanno riconosciuto il vero problema: una rete corrotta di politici e assistenti all'interno della propria famiglia politica insabbiata da dubbie Ong. È giunto il momento per loro di affrontare i fatti dello scandalo sulla corruzione del Qatar", sottolineano dal Ppe. (ANSA).