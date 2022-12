Netanyahu, rapporti con Riad volano per negoziati con Anp

(ANSA) - TEL AVIV, 16 DIC - Una normalizzazione dei rapporti tra Israele e Arabia Saudita potrebbe costituire "un salto di qualità" nei negoziati - congelati da anni - tra israeliani e Autonomia nazionale palestinese (Anp). Lo ha detto il premier incaricato Benyamin Netanyahu in una intervista con l'emittente Al Arabiya nella quale ha sottolineato che gli Usa "devono riaffermare" le loro tradizionali alleanze con i partner in Medio Oriente, in particolare con Riad.

A giudizio di Netanyahu non "dovrebbero esserci oscillazioni periodiche o addirittura selvagge" in quelle relazioni che sono "l'ancora della stabilità nella regione".

Nonostante gli Accordi di Abramo con i Paesi del Golfo che hanno di fatto innescato un processo di distensione nell'area della penisola arabica come, ad esempio, il sorvolo della zona da parte dei velivoli israeliani, Israele e Arabia Saudita tuttavia non hanno ancora allacciato normali relazioni diplomatiche. Ma i loro rapporti si sono rafforzati a fronte del comune nemico iraniano. (ANSA).