Francia, 10 morti tra cui 5 bambini nell'incendio di un palazzo

Almeno 10 persone sono morte in un violento incendio scoppiato durante la notte scorsa in un palazzo a Vaux-en-Velin, nella periferia di Lione. Fra le vittime cinque bambini. Lo ha reso noto la Prefettura della regione Alvernia-Rodano-Alpi, in un comunicato diffuso su Twitter.

Poco dopo le 3 del mattino, si legge nella nota, è arrivata la segnalazione di un incendio in un palazzo di sette piani. Circa 170 vigili del fuoco e 65 mezzi sono stati inviati sul luogo e hanno spento le fiamme e stabilito un perimetro di sicurezza. Ai 10 morti si aggiungono 4 feriti ricoverati in "urgenza assoluta" e 10 feriti leggeri, aggiunge il testo. Le cause dell'incendio non sono ancora state stabilite.