Berlino, esplode enorme acquario con 1500 pesci tropicali

(ANSA) - BERLINO, 16 DIC - L'enorme acquario Sea life di un hotel di Berlino non lontano da Alexanderplatz è esploso questa mattina, provocando il ferimento di due persone, secondo la Bild. La grande vasca, alta 16 metri, conteneva 1500 pesci tropicali ed è una grande attrazione turistica della capitale tedesca. "L'acqua fluisce per strada", ha twittato la polizia intervenuta sul posto con ampio dispiegamento di forze". Le ragioni dell'esplosione non sono ancora chiare.

"L'acquario è esploso", ha confermato la polizia sul posto.

La Karl Liebknecht Strasse, strada su cui si trova l'albergo "DomAquaree", a pochi passi dal Duomo di Berlino, è stata chiusa al traffico. Sul posto ci sono 100 pompieri al lavoro.

Bus riscaldati sono stati messi a disposizione dei turisti che hanno dovuto lasciare l'albergo per essere trasferiti altrove. (ANSA).