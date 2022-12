Amnesty, Fifa ignora richieste di giustizia dei lavoratori

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - "Infantino ha annunciato che la Fifa ha guadagnato 7,5 miliardi di dollari dalla Coppa del Mondo, oltre un miliardo in più del previsto", e che "le entrate Fifa saliranno ad 11 miliardi in 4 anni. Eppure non ha offerto nulla di nuovo ai tanti lavoratori e alle loro famiglie che continuano a vedersi negare il risarcimento per salari rubati e vite perse". Lo dice Stephen Cockburn, di Amnesty International. "I lavoratori migranti dietro questo Mondiale" in Qatar "hanno contribuito enormemente all'incredibile ricchezza Fifa, che ora ha la chiara responsabilità di risarcirli" invece di "continuare a ignorare le richieste di giustizia". (ANSA).