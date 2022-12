Ucraina: Mosca accusa gli Usa, 'di fatto parte del conflitto'

Mosca accusa Washington di essere 'di fatto' diventata parte del conflitto ucraino e dice che 'non potrà sottrarsi al coinvolgimento nel terrore scatenato da Kiev' contro i russi.

Secondo la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, riporta Ria Novosti, "Washington, che è di fatto diventata parte del conflitto, non potrà sottrarsi al coinvolgimento nel terrore scatenato dal regime di Kiev contro la popolazione civile della Russia e sollevarsi dalla responsabilità per la morte e la distruzione causate dalle armi americane". Zakharova ha ricordato una serie di attacchi ucraini su città e paesi russi: "Tali azioni del regime di Kiev sono condotte con l'approvazione degli Stati Uniti , che sono direttamente coinvolti nella guida dell'artiglieria e dei sistemi missilistici".

La recente visita a Kherson di Martin Griffiths, vicesegretario generale Onu per gli Affari umanitari, è "provocatoria e inammissibile", ha aggiunto la portavoce del Ministero degli Esteri russo. "La visita di Griffiths a Kherson e alla regione russa, dove i cittadini hanno votato durante un referendum per l'adesione alla Federazione Russa e sono stati accettati, è intenzionalmente provocatoria ed è, quindi, inammissibile. Il segretario generale dell'Onu dovrebbe porre fine a tali iniziative dei membri del suo dipartimento umanitario".

Gli ucraini fanno intanto sapere che una base aerea russa a Kursk, nell'ovest del Paese, è stata colpita ieri sera da un drone. Il governatore russo: 'Non ci sono state vittime né danni'. Anton Gerashchenko, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy - riporta il Guardian - ha scritto che un "drone sconosciuto ha colpito una struttura militare a Kursk". Ed ha aggiunto che ci sono state "due esplosioni". Da parte sua, il governatore della regione, Roman Starovoit - citato dall'agenzia di stampa russa RIA Novosti - ha detto che "la difesa aerea ha lavorato nella regione di Kursk in serata, non ci sono state vittime né danni".

I russi hanno attaccato il centro di Kherson per la seconda volta in pochi giorni colpendo a 100 metri dall'edificio dell'Amministrazione statale regionale e provocando 2 morti. Lo denuncia il vicecapo dell'ufficio del presidente della regione Kyrylo Tymoshenko su Telegram, citato da Ukrainska Pravda.