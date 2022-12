Tunisia: Blinken a Saied, importanza elezioni libere e eque

(ANSA) - TUNISI, 15 DIC - "Ho incontrato il presidente della Tunisia Saied per sottolineare il nostro sostegno alla prosperità economica della Tunisia e l'importanza di rafforzare i controlli e gli equilibri democratici e la protezione delle libertà fondamentali". Lo ha scritto su Twitter il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, dopo aver incontrato a Washington il presidente tunisino Kais Saied durante il vertice dei leader USA-Africa.

"Blinken ha ribadito il profondo impegno degli Stati Uniti nei confronti della democrazia tunisina e nel sostenere le aspirazioni del popolo tunisino per un futuro democratico e prospero", ha scritto in un comunicato il portavoce del Dipartimento di Stato americano Ned Price in relazione all'incontro.

"Il segretario ha sottolineato il forte sostegno degli Stati Uniti all'economia tunisina nell'attuale crisi economica aggravata dall'aggressione della Russia in Ucraina", si legge ancora nella nota, nella quale "il segretario ha sottolineato la natura storica delle relazioni bilaterali di lunga data tra Stati Uniti e Tunisia".

"Notando che questa relazione è più forte quando c'è un impegno condiviso per la democrazia e i diritti umani, il segretario Blinken ha sottolineato l'importanza di elezioni parlamentari libere ed eque il 17 dicembre, nonché di riforme inclusive per rafforzare i controlli e gli equilibri democratici e la protezione delle libertà fondamentali", conclude il comunicato. (ANSA).