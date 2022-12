Tempeste e tornado in Usa, sei Stati senza elettricità

(ANSA) - NEW YORK, 15 DIC - Il micidiale sistema di tempeste invernali e tornado che ha colpito gli Usa ha causato interruzioni di corrente in sei stati americani. Come riportano diversi media, in Louisiana oltre 45 mila persone rimaste senza luce, ma interruzioni dell'elettricità sono state segnalate anche in Wisconsin, Michigan, Minnesota, Pennsylvania e West Virginia.

Nel solo Wisconsin, giovedì mattina 70.000 persone erano senza luce secondo il sito web poweroutage.us. In Florida e in Georgia, intanto, milioni di persone sono ancora in stato di allerta per i tornado, e l'avvertimento dovrebbe terminare entro oggi pomeriggio. (ANSA).