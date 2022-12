Rilasciato Boris Becker, l'ex campione sarà estradato in Germania

Boris Becker è stato rilasciato dal carcere londinese in cui si trovava da oltre otto mesi e sarà estradato in Germania: lo riportano i media britannici. L'ex campione di tennis, scontava una condanna per bancarotta fraudolenta che prevedeva la detenzione per un periodo minimo di 15 mesi, ma ha beneficiato di uno schema fast-track, che prevede l'estradizione nel Paese d'origine se determinate condizioni vengono soddisfatte.