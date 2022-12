Harry in docuserie, 'William mi urlò contro davanti alla regina'

(ANSA) - LONDRA, 15 DIC - Il principe Harry regola i conti col fratello William nella seconda e ultima parte della docuserie realizzata con la moglie Meghan per la piattaforma americana Netflix. E racconta negli episodi pubblicati oggi quanto sia stato "terrificante" l'episodio in cui l'erede al trono gli urlò contro davanti alla regina Elisabetta quando si tenne nella residenza di Sandringham nel gennaio 2020 la riunione di crisi dei Windsor di fronte allo strappo dei duchi di Sussex e al loro successivo trasferimento negli Usa.

"È stato terrificante vedere mio fratello urlare contro di me mentre mio padre diceva cose che semplicemente non erano vere", ha affermato il duca sottolineando che la nonna, Elisabetta II, assisteva a quello scontro in famiglia. Era stata proprio la defunta sovrana a convocare l'attuale re Carlo III e i nipoti per affrontare la lacerante questione dei piani futuri dei Sussex. Harry avrebbe preferito una soluzione di compromesso, che prevedeva l'indipendenza per i Sussex, come la possibilità di avere un loro lavoro, ma continuando ad assicurare il loro sostegno alla regina. "E' emerso ben presto che era fuori discussione", afferma il principe nella docuserie. E il fratello William avrebbe avuto un ruolo fondamentale nell'averlo di fatto costretto alla rottura con la famiglia reale. Harry dice anche che fu sua la decisione di lasciare il Regno e non di Meghan.

Anche di fronte a queste nuove accuse e rivelazioni, da cui emerge la 'guerra' fra i due fratelli, non ci sono state reazioni da parte di Buckingham Palace e Kensington Palace.

Harry non risparmia nuovi attacchi nemmeno ai media, in particolare al gruppo Mail, trascinato in tribunale dai Sussex per violazione della privacy, e lo accusa perfino per un aborto spontaneo di Meghan avvenuto nel 2020. (ANSA).