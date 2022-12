Portogallo: ieri il giorno più piovoso di sempre a Lisbona

(ANSA) - LISBONA, 14 DIC - Ieri è stato il giorno più piovoso di sempre per la capitale del Portogallo, Lisbona, dove nel corso della giornata sono caduti 134,6 mm di pioggia: è quanto emerge dai dati dell'Istituto portoghese del mare e dell'atmosfera (IPMA). Rimane in vigore, intanto, lo stato di allerta gialla in diverse province del Paese, come quella di Campo Maior, al confine con la Spagna, che sempre ieri ha vissuto ore drammatiche.

Il premier Antonio Costa ha annunciato che per i risarcimenti potrebbe ricorrere al Fondo europeo per le catastrofi naturali.

A Lisbona, dove la situazione diventa particolarmente delicata quando le precipitazioni intense avvengono nelle ore di alta marea, che gonfia le acque del fiume Tago, sono necessari interventi strutturali per migliorare la sostenibilità del territorio.

Il sindaco Carlos Moedas ha promesso due grandi canali sotterranei di drenaggio, progettati da anni e mai realizzati.

Si tratta di due grossi tunnel di oltre cinque metri di diametro che farebbero scorrere le acque pluviali più agevolmente proprio verso la foce del Tago. I lavori dovrebbero cominciare nel marzo prossimo e concludersi entro il 2025.

Intanto gli esperti prevedono che gli eventi meteorologici estremi saranno più frequenti in futuro. (ANSA).