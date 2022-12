Pe approva adeguamenti per prestito a Kiev da 18 miliardi

(ANSA) - STRASBURGO, 14 DIC - Via libera dal Parlamento europeo alle modifiche necessarie per lo sblocco del pacchetto di aiuti da 18 miliardi di euro all'Ucraina, dopo il veto dell'Ungheria alla proposta originale. Il Parlamento ha accettato, con la cosiddetta "procedura d'urgenza", la modifica proposta dal Consiglio al regolamento sull'assistenza macrofinanziaria (Amf+), che indica 26 Paesi Ue come garanti del prestito al posto del bilancio Ue. Dopo le ultime intese è intanto ancora in corso la procedura a livello del Consiglio da cui potrebbe arrivare alla fine un via libera da parte di tutti i 27 Stati Ue. (ANSA).