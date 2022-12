Iran: sospesa temporaneamente esecuzione condanna Sadrat

(ANSA) - TEHERAN, 14 DIC - L'esecuzione della condanna a morte per il 23enne Mahan Sadrat Marni è stata sospesa fino ad un ulteriore riesamine del caso da parte della corte suprema iraniana. Sadrat, che non ha avuto accesso ad un avvocato, era stato processato lo scorso 3 novembre, un mese dopo il suo arresto. La condanna è per aver diffuso insicurezza e paura attraverso l'organizzazione di raduni e di aver così contribuito a minare la sicurezza nazionale, anche per aver dato fuoco ad una motocicletta e aver lanciato un attacco armato di coltello.

Durante il processo ha negato di avere un coltello. (ANSA).