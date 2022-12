Qatar, Francesco Giorgi ha parlato con gli inquirenti

(ANSA) - BRUXELLES, 13 DIC - Nei primi interrogatori effettuati dall'Ufficio Centrale per la repressione della corruzione, uno delle quattro persone imputate per il caso Qatargate ha parlato a lungo con gli inquirenti belgi. Secondo fonti informate si tratterebbe di Francesco Giorgi, compagno dell'ex vicepresidente dell'Eurocamera Eva Kaili. La Procura belga, interpellata a riguardo, non ha smentito la ricostruzione. Secondo la stampa belga - che non cita nome e cognome - una delle quattro persone interrogate avrebbe fatto il nome dell'eurodeputato socialista Marc Tarabella. (ANSA).