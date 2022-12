Le Hawaii dicono addio alla loro ultima principessa: Abigail Kinoiki Kekaulike Kawananakoa, erede di una fortuna legata alla coltivazione dello zucchero oltre che l'ultima discendente della famiglia che un tempo regnava sulle isole, è morta a 96 anni.

La scomparsa di Abigail, che non usava titoli reali ma che gli storici consideravano un simbolo della monarchia hawaiana, e' stata annunciata fuori dal Palazzo Iolani di Honululu, l'unica residenza reale negli Stati Uniti diventata da anni un museo.

"Sara' ricordata per il suo amore per le Hawaii e per il suo popolo", ha detto Veronica Gail Kawananakoa, la sua compagna da oltre vent'anni e piu' di recente la moglie, che era al suo fianco al momento della scomparsa. Il governatore delle Hawaii Josh Green ha reso omaggio alla principessa: le bandiere federali e statali sventoleranno a mezz'asta per tutta la settimana.

Nata nel 1926, Abigail Kawananakoa, era la piu' anziana nipote del principe David Kawananakoa, che agli inizi del Novecento sarebbe stato l'erede al trono se la monarchia non fosse stata rovesciata un decennio prima, alla fine dell'Ottocento. L'ultima monarca hawaiana, la Regina Liliuokalani, era stata rovesciata nel 1893 da un colpo di stato organizzato da uomini d'affari americani. Le isole furono allora annesse come territorio degli Stati Uniti e solo nel 1950 sono diventate il 50esimo stato dell'Unione.

Ricchissima in quanto titolare di una fortuna legata allo zucchero ereditata dal bisnonno James Campbell, un irlandese arrivato alle Hawaii a bordo di una baleniera, la principessa aveva questo in comune con un'altra grande esponente di una famiglia reale del Novecento: come la regina Elisabetta era una appassionata allevatrice di cavalli e teneva le redini di una operazione valutata oltre dieci milioni di dollari.