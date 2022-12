Biden firma, è legge il provvedimento che tutela le nozze gay

Il presidente statunitense Joe Biden ha firmato e trasformato in legge il provvedimento che tutela le nozze gay. "E' una bella giornata in cui l'America compie un nuovo passo verso l'uguaglianza". ha detto Biden nel corso della cerimonia per la firma del provvedimento.

Cindy Lauper prende la parola nella sala stampa della Casa Bianca. "Voglio ringraziare il presidente Biden, la Speaker della Camera Pelosi e la vicepresidente Harris" per l'appoggio alle nozze gay, ha detto la star, che si esibirà a breve nell'ambito della cerimonia durante la quale Joe Biden firmerà, trasformando in legge, il provvedimento che tutela le nozze fra persone dello stesso sesso approvato dal Congresso.