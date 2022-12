Spagna: violenza sulle donne, aumento 10% denunce e vittime

(ANSA) - MADRID, 12 DIC - Le denunce per casi di violenza sulle donne in Spagna sono aumentate di quasi il 10% nel terzo trimestre del 2022 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente: lo riferisce l'Osservatorio contro la violenza domestica e di genere del Consiglio superiore della magistratura. A questa tendenza corrisponde anche quella riguardante le vittime registrate, in aumento del 9,41% rispetto al terzo trimestre del 2021.

La presidente dell'Osservatorio, Ángeles Carmona, ha definito questi dati "inaccettabili", pur sottolineando che riflettono anche il fatto che sempre più donne cercano aiuto per proteggersi da maltrattatori, aspetto che indica un aumento della fiducia nelle istituzioni e quindi valutabile in modo positivo. "Sono aumentate in modo considerevole le denunce provenienti direttamente da interventi di polizia, il che mette in luce l'encomiabile lavoro delle nostre forze dell'ordine per proteggere le vittime", ha detto. (ANSA).