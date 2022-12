Perù: progetto presidente per anticipare le elezioni al 2024

(ANSA) - LIMA, 12 DIC - La neopresidente peruviana Dina Boluarte, vicepresidente fino al suo insediamento il 7 dicembre dopo la destituzione del presidente Pedro Castillo, ha annunciato ieri che presenterà al Parlamento un progetto di legge per anticipare le elezioni del 2026 all'aprile 2024.

"Ho deciso di prendere l'iniziativa di un accordo... per anticipare le elezioni generali all'aprile 2024", ha detto Boluarte in un messaggio televisivo alla nazione, mentre il Paese è scosso dalle proteste che finora hanno causato due morti. (ANSA).