Lula piange nel ricevere il certificato di presidente eletto

(ANSA) - BRASILIA, 12 DIC - Il presidente eletto del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, si è emozionato ed ha pianto, oggi, nel ricevere il diploma che certifica la sua vittoria alle urne.

La consegna è avvenuta presso il Tribunale superiore elettorale (Tse) direttamente per mano del suo presidente, il giudice Alexandre de Moraes.

Il diploma consente formalmente a Lula e al suo vice, Geraldo Alckmin, di assumere l'incarico il prossimo 1 gennaio.

Nel suo discorso, Lula ha affermato che il documento "appartiene al popolo brasiliano" che, secondo lui, ha conquistato il "diritto di vivere in una democrazia".

"È con l'impegno di costruire un vero Stato democratico, garantire la normalità istituzionale e lottare contro le ingiustizie che ricevo per la terza volta il diploma di presidente eletto del Brasile. In nome della libertà, della dignità e della felicità del popolo", ha concluso Lula tra le lacrime. (ANSA).