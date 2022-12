Giacarta, turisti esclusi da legge su sesso fuori dal matrimonio

(ANSA) - JAKARTA, 12 DIC - I funzionari indonesiani hanno minimizzato le preoccupazioni per la nuova legge che criminalizza il sesso fuori del matrimonio, affermando che i turisti stranieri sono esclusi dall'applicazione della norma. Il viceministro per i diritti umani Edward Omar Sharif Hiariej ha respinto i timori sull'impatto della legge sul turismo, sottolineando che gli stranieri non saranno perseguiti.

"Turisti stranieri venite in Indonesia perché non sarete accusati in base a questa legge", ha detto Hiariej ai giornalisti. Anche il governatore di Bali, Wayan Koster, ha cercato di dissipare le preoccupazioni, spiegando che le autorità locali non avrebbero controllato lo stato civile dei turisti.

La scorsa settimana il parlamento indonesiano ha approvato una legge che prevede la condanna fino ad un anno per chiunque venga sorpreso a fare sesso al di fuori del matrimonio. Anche la convivenza tra coppie non sposate può essere punita con sei mesi di reclusione. (ANSA).