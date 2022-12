Gb: morti tre bambini caduti in un lago ghiacciato

(ANSA) - LONDRA, 12 DIC - Tre bambini di otto, 10 e 11 anni sono morti dopo essere caduti in un lago ghiacciato a Solihull, nell'Inghilterra centrale. Un quarto, di sei anni, rimane in condizioni critiche dopo il fatto avvenuto ieri pomeriggio a Babbs Mill Park. I bambini stavano giocando sul lago quando il ghiaccio si è rotto e sono finiti nell'acqua gelida. Quando sono stati soccorsi erano già in gravissime condizioni. Le ricerche continuano sul luogo della tragedia mentre la polizia cerca di stabilire esattamente cosa sia successo e se qualcun altro sia caduto in acqua. Il Regno Unito è stato colpito da un'ondata di gelo con forti precipitazioni nevose: sono state registrate temperature molto basse, -15 gradi in Scozia. (ANSA).