Bbc Persian, detenute carcere di Evin annunciano sit in

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Un gruppo di prigioniere politiche nel reparto femminile della prigione di Evin a Teheran ha annunciato per oggi un sit in nell'ufficio dell'ufficiale di guardia del reparto per protestare contro le esecuzioni di manifestanti e a sostegno degli scioperi e delle proteste di piazza che infiammano l'Iran. Lo riporta Bbc Persian. (ANSA).