Ucraina: l'elettricità sta gradualmente tornando a Odessa

L'elettricità sta gradualmente tornando a Odessa e nella regione dopo gli attacchi russi con droni kamikaze di ieri. Nella regione continuano i black out di emergenza, ha comunque sottolineato Bratchuk, avvertendo i cittadini della minaccia di nuovi attacchi russi. Il Dipartimento dei sistemi energetici della regione di Odessa aveva fatto sapere ieri che per riparare il sistema elettrico danneggiato dai droni lanciati dall'esercito russo la notte scorsa su Odessa e la regione potrebbero volerci fino a due o tre mesi.

La Norvegia intanto ha stanziato 100 milioni di dollari per ripristinare il sistema energetico ucraino colpito dagli attacchi russi: lo ha dichiarato il presidente ucraino Vladimir Zelensky, secondo quanto riportato dalla Tass. "Siamo grati ai nostri partner norvegesi per aver fornito 1 miliardo di corone norvegesi, ovvero 100 milioni di dollari, per il ripristino della nostra infrastruttura", ha scritto su Twitter. La Norvegia ha già fornito circa 15 milioni di dollari per addestrare i militari ucraini. Il Ministero della Difesa di Oslo ha riferito che nel 2023 intende raddoppiare il numero di istruttori militari per le truppe ucraine, da 75 a 150.

Sul campo, intanto, quindici villaggi nella regione di Kharkiv, nell'Ucraina nord-orientale, sono stati attaccati ieri dalle forze russe e un uomo è rimasto ferito. E due civili sono rimasti feriti durante i bombardamenti russi nella regione di Donetsk. Il sindaco di Melitopol Ivan Fedorov su Telegram, secondo quanto riporta Ukrinform, ha invece affermato che oltre 200 "invasori russi" sono stati eliminati in un attacco missilistico contro una base russa nella "città temporaneamente occupata" di Melitopol, nella regione di Zaporizhzhia. E un gruppo di partigiani Atesh (Movimento di tatari di Crimea e Ucraini) ha rivendicato un attacco della notte scorsa contro una base militare russa nel villaggio di Radianske, nella Crimea occupata. Secondo i media filorussi due soldati sarebbero morti.