Mosca, aumentiamo produzione armi potenti contro Occidente

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - La Russia sta incrementando la produzione delle sue armi più potenti, anche basate su nuovi principi fisici, per contrastare i Paesi occidentali: lo scrive oggi su Telegram il vice capo del Consiglio di sicurezza nazionale, Dmitry Medvedev, come riporta la Tass.

"Il nostro nemico è trincerato in Europa, Nord America, Giappone, Australia, Nuova Zelanda e in un gran numero di altri luoghi che hanno giurato fedeltà ai nazisti di oggi - afferma l'ex presidente russo -. Per questo motivo stiamo incrementando la produzione dei più potenti mezzi di distruzione, compresi quelli basati su nuovi principi".

Ieri il Segretario del Consiglio di Sicurezza e Difesa nazionale ucraino, Aleksey Danilov, aveva dichiarato che il nemico di Kiev si trova sul territorio compreso tra le autoproclamate repubbliche nel Donbass e Vladivostok, ovvero l'intera Russia. (ANSA).