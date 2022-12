L'Iran ribadisce sovranità sulle isole del Golfo Persico

(ANSA) - TEHERAN, 11 DIC - "Le isole di Abu Musa, della Grande Tunb e della Piccola Tunb nel Golfo Persico sono parti inseparabili della pura terra dell'Iran e appartengono a questa madrepatria per sempre", lo ha detto ieri sera il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, in risposta a una dichiarazione congiunta della Cina e dei membri del Consiglio di Cooperazione del Golfo a sostegno dei tentativi degli Emirati Arabi Uniti di raggiungere una soluzione pacifica con Teheran sulla sovranità delle isole.

"L'Iran non scenderà mai a compromessi con nessun Paese sul rispetto dell'integrità territoriale iraniana", ha twittato il ministro. Il portavoce del ministero degli Esteri, Nasser Kanani, ha inoltre dichiarato ieri sera che la dichiarazione è un "inutile tentativo di alcuni membri del Consiglio di coprire le loro misure che alimentano le crisi nella regione". (ANSA).