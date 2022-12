Kosovo: Vucic convoca Consiglio sicurezza nazionale

(ANSA) - BELGRADO, 11 DIC - Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha convocato per le 19 di oggi una riunione d'emergenza del Consiglio per la sicurezza nazionale. Nel darne notizia, la presidenza a Belgrado non ha precisato i temi al centro della riunione, che con tutta probabilità sarà dedicata agli ultimi preoccupanti sviluppi della situazione in Kosovo, con l'escalation della tensione interetnica nel nord a maggioranza serba, dove da ieri i serbi attuano blocchi stradali per protesta contro l'arresto di un ex poliziotto serbo. (ANSA).