Iran, agente 'perdona' condannato a morte e annuncia rinvio boia

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - L'agente Mohammad Reza Qonbartalib, che ha sporto denuncia nel caso di Mahan Sedarat Madani, ha annunciato su Twitter la "sospensione e il rinvio" dell'esecuzione della condanna a morte per il giovane che ieri sembrava essere imminente. Reza Ghanbartalib, che ha testimoniato in tribunale contro Mahan Sadrat, ha annunciato dopo la condanna a morte di aver perdonato l'accusato e ha detto che avrebbe cercato di fermare la sua condanna a morte. La magistratura iraniana non ha confermato la sospensione della pena per il 23enne accusato di 'aver mosso guerra a Dio' per aver preso parte alle manifestazioni.

In precedenza l'agente in un altro tweet, poi cancellato, aveva annunciato il rinvio di 48 ore dell'esecuzione per Mahan Sadrat.

(ANSA).