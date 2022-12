Albania: truffa con i call center, ricercati 9 italiani

(ANSA) - TIRANA, 11 DIC - La procura di Tirana ha emesso 15 ordini di cattura per gli amministratori di diversi call center con sede nella capitale albanese, di cui 9 sono italiani, sospettati di falso trading online ed evasione fiscale. Secondo un comunicato diffuso oggi dalla polizia, gli italiani ed un albanese, le cui generalità sono coperte dal segreto istruttorio, risultano aver già lasciato l'Albania.

L'inchiesta condotta anche in collaborazione con la polizia finanziaria, ha scoperto che i call center operavano, in stretta cooperazione tra di loro, convincendo cittadini dell'Unione europea ad investire nelle loro piattaforme. Almeno 5,7 milioni di euro, versati nei loro conti correnti, sarebbero poi stati ritirati dalle banche, senza che venissero dichiarati nei bilanci societari. Non si conosce ancora il numero dei cittadini truffati. (ANSA).