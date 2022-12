Dresda: uccide la madre e si barrica in un mall, arrestato

Il sequestratore di Dresda è stato arrestato dalla polizia. Le due persone sequestrate sono state liberate e sono apparentemente illese. Lo ha detto un agente di polizia sul posto, secondo quanto riportano i media tedeschi.



L'uomo - di nazionalità tedesca, di 40 anni - che si era asserragliato in un centro commerciale sequestrando due persone, sarebbe sospettato di avere ucciso la madre, di 70 anni, il cui cadavere è stato trovato in un appartamento di Dresda



Il quarantenne sarebbe entrato nel centro commerciale Altmarktgalerie sparando colpi di arma da fuoco, barricandosi poi in uno dei negozi.



Poco dopo aver ucciso la mamma avrebbe tentato di entrare negli studi di Radio Dresden, sparando, ma non ci è riuscito. Il direttore di Radio Dresden Tino Utassy ha detto che "tutti i dipendenti sono riusciti a mettersi in salvo".

Il centro è stato evacuato, chiuso anche il vicino Striezelmarkt, uno dei più celebri mercatini di Natale tedeschi. La polizia invita la popolazione a evitare il centro della città.