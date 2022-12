Parigi, basilica del Sacro Cuore iscritta tra i beni storici

(ANSA) - PARIGI, 09 DIC - Dopo anni di controversie, il Sacro Cuore - la celebre basilica costruita in cima a Montmartre, nel cuore di Parigi - entrerà a far parte della lista dei beni storici di Francia: è quanto annunciato oggi dalla ministra della Cultura, Rima Abdul Malak, rivelando il parere favorevole della Commissione Nazionale del Patrimonio e dell'Architettura.

Il decreto che inserisce il Sacro Cuore e l'adiacente square Louise-Michel nell'ambita lista del patrimonio storico d'Oltralpe verrà firmato dalla ministra "nei prossimi giorni".

"La Basilica del Sacro Cuore di Parigi e lo Square Louise-Michel - sottolinea il ministero in una nota - rappresentano una notevole testimonianza architettonica e urbana nellla storia complessa tra la fine del XVIII secolo. Il Sacré-Cœur è un monumento emblematico del paesaggio parigino, di fama internazionale il più visitato della capitale dopo la cattedrale di Notre-Dame fino all'incendio di aprile 2019".

OItralpe la storia del santuario dedicato al Sacro Cuore di Gesù, proprietà del comune di Parigi, è sensibile. La sua costruzione venne lanciata dopo la sconfitta della Francia contro la Prussia (1870) e le rivolte finite nel sangue della 'Comune di Parigi' (marzo-maggio 1871) cominciarono due anni dopo proprio nel luogo in cui poi sarebbe sorta la basilica.

La definitiva iscrizione del Sacré-Coeur tra i monumenti storici di Francia permetterà che eventuali lavori vengano finanziati dallo Stato. Tra i principali cantieri in programma, "facilitazioni di accesso "per le persone a mobilità ridotta" ma anche il "rinnovo dell'organo Cavaillé-Coll, in uno stato deplorevole da sei anni". Il nuovo status della basilica è anche una buona notizia per il comune del diciottesimo arrondissement di Parigi, che spinge per l'iscrizione di Montmartre nel Patrimonio Mondiale dell'Unesco. (ANSA).