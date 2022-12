Mosca, scambio di detenuti non migliora le relazioni con gli Usa

I colloqui tra Russia e gli Stati Uniti per lo scambio di Viktor But con Brittney Griner "hanno riguardato esclusivamente" questa questione "ed è sbagliato trarre conclusioni ipotetiche secondo cui questo potrebbe essere un passo verso il superamento della crisi che abbiamo attualmente nelle relazioni bilaterali": lo ha detto il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, in un'intervista al quotidiano Izvestia ripreso dall'agenzia Interfax. Secondo Peskov, "le relazioni bilaterali continuano a rimanere in uno stato triste".

Biden: 'Ho parlato con Brittney Griner, sta bene e sta tornando a casa'