Gb: agente Met Police incriminato per stupro di due donne

(ANSA) - LONDRA, 09 DIC - Un agente di Scotland Yard, Rupert Edwards, è stato incriminato per aver stuprato due donne, una ventenne e una trentenne, a Lambeth (quartiere di Londra) il 26 agosto e nel Surrey il 5 settembre, mentre era fuori servizio.

Il poliziotto, assegnato a una unità operante nel sud della capitale britannica, era stato arrestato il 5 settembre e successivamente sospeso.

Il comandante Jon Savell, a capo della sezione che si occupa di professionalità e disciplina nella Met Police, ha dichiarato: "Questa notizia è profondamente allarmante e riconosco la preoccupazione che causerà ai cittadini e agli altri agenti".

Si tratta dell'ennesima macchia per la polizia di Londra da tempo al centro di scandali per la condotta criminale di alcuni suoi agenti. Come Jonathon Cobban (35 anni) e Joel Borders (45 anni), di recente condannati a tre mesi di carcere per aver scambiato messaggi misogini e razzisti, prendendo di mira anche disabili, in un gruppo WhatsApp col loro collega Wayne Couzens, che sta scontando l'ergastolo per aver rapito, stuprato e ucciso nel marzo 2021 la 33enne Sarah Everard in una zona residenziale di Londra. (ANSA).