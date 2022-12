Viktor Bout, 'mercante morte' che ha ispirato il film Lord of War

Viktor Bout, il prigioniero russo scambiato con la star del basket femminile Usa Brittney Griner, e' un famigerato trafficante di armi conosciuto anche come 'The merchant of death' (il Mercante di morte) e ha ispirato il personaggio interpretato da Nicolas Cage nel film 'Lord of War' (Il signore della guerra).

E' stato condannato a 25 anni nel 2012 dopo una travagliata estradizione dalla Thailandia. Ex ufficiale dell'aeronautica sovietica e forse anche ex agente del Kgb (ma lui nega), dopo il crollo dell'Urss il camaleontico e poliglotta Bout aveva messo in piedi una flotta di aerei che riforniva di armi mezzo mondo.