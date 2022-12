Usa: nuova grana per Musk, 'dormitori in sede Twitter'

(ANSA) - NEW YORK, 07 DIC - Le autorità di San Francisco indagano su Twitter dopo che alcune stanze della sede della società che cinguetta sono state trasformate in dormitori senza alcun permesso. Secondo quanto riportato da Forbes citando alcuni dipendenti, in diversi uffici sono stati messi letti - in alcuni casi otto - e tende che sembrano rispondere alla richiesta di "lavoro duro e ad alta intensità" di cui Elon Musk ha parlato per la sua Twitter 2.0.

Alcuni dipendenti, mette in evidenza il San Francisco Chronicle, hanno denunciato alle autorità le modifiche avvenute senza che nessuna richiesta di adibire parte dell'edificio a uso residenziale sia stata avanzata. Il dipartimento di San Francisco che si occupa dell'ispezione dei palazzi intende ispezionare la sede di Twitter dopo le denunce. (ANSA).